Крым получит «Воронеж»

Возведение станции начнется в 2019 году. Установка заменит устаревшую РЛС «Днепр», находящуюся под Севастополем.

«Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями», — сказал Боев.

РЛС «Днепр» покрывает регион Ближнего Востока и способна отслеживать пуски баллистических ракет на дальности до 3,5 тысячи километров.

РЛС СПРН «Воронеж-М» способна обнаруживать космические и аэродинамические объекты, включая баллистические и крылатые ракеты.

В ноябре Крым получил четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400.