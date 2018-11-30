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Госдеп разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 миллионов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США утвердил возможность продажи Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму 655 миллионов долларов, сообщило в четверг оборонное ведомство США.
"Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов", — говорится в сообщении Пентагона.
Предполагается, что поставки будет вести коммерческая компания Lockheed Martin. Утверждение сделки госдепом не является окончательным этапом процедуры одобрения подобных поставок и не означает гарантированную продажу оборудования.
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Пентагон , Госдеп США , Оружие
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