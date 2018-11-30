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ВВС Бельгии поднимали F-16 для сопровождения российских Су-27 над Балтикой 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Бельгийские ВВС заявили, что поднимали в воздух F-16, которые несут дежурство в Балтийском регионе, для сопровождения российских истребителей.
"Вчера F-16, развернутые в Балтийском регионе для охраны воздушного пространства НАТО, перехватили российские самолеты "Фланкер" (Су-27 по классификации НАТО — ред.) без полетного плана", — говорится в опубликованном в четверг сообщении в официальном аккаунте Twitter ВВС Бельгии.
Текст сопровождается черно-белой видеозаписью, вероятно сделанной с борта бельгийского истребителя.
Ранее министр обороны Бельгии Сандер Лунес разместил в своем аккаунте в Twitter ссылку на сообщения в национальных СМИ об инциденте с участием штабного корабля Godetia противоминной группы НАТО в Балтийском море. Согласно этой информации, предположительно, два Су-24 с ракетами пролетели на низкой высоте над кораблем НАТО на прошлой неделе.
Доступно для просмотра в очках дополненной реальности
В октябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличила разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе, с начала года самолеты ВКС РФ поднимались на перехват возможных нарушителей границы более 120 раз.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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Комментарии24
Сергей Шойгу , Министерство обороны , Оружие , Армия , Видео , Бельгия
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