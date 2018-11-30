ВВС Бельгии поднимали F-16 для сопровождения российских Су-27 над Балтикой

Бельгийские ВВС заявили, что поднимали в воздух F-16, которые несут дежурство в Балтийском регионе, для сопровождения российских истребителей.

"Вчера F-16, развернутые в Балтийском регионе для охраны воздушного пространства НАТО, перехватили российские самолеты "Фланкер" (Су-27 по классификации НАТО — ред.) без полетного плана", — говорится в опубликованном в четверг сообщении в официальном аккаунте Twitter ВВС Бельгии.

Текст сопровождается черно-белой видеозаписью, вероятно сделанной с борта бельгийского истребителя.

Ранее министр обороны Бельгии Сандер Лунес разместил в своем аккаунте в Twitter ссылку на сообщения в национальных СМИ об инциденте с участием штабного корабля Godetia противоминной группы НАТО в Балтийском море. Согласно этой информации, предположительно, два Су-24 с ракетами пролетели на низкой высоте над кораблем НАТО на прошлой неделе.

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В октябре министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличила разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе, с начала года самолеты ВКС РФ поднимались на перехват возможных нарушителей границы более 120 раз.