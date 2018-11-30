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Израильская армия опровергла сообщения о сбитом самолете в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Израильские военные опровергли данные, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства.
Источник в сирийских органах безопасности ранее заявил РИА Новости, что ПВО САР сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты. При этом государственные сирийские СМИ сообщали, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны.
"Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности", — сообщила армейская пресс-служба.
Израильские военные по-прежнему не комментируют сообщения о своей причастности к авианалету.
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РИА Новости , Оружие , Армия , Видео , В мире , Сирия
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