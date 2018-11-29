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Сирия сбила израильский военный самолет 

РИА Новости 23 минуты назад
Сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей, заявил РИА Новости источник в органах безопасности САР.
Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны, не уточнив, что это были за цели.
"Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей", — заявил источник.
Он отметил, что таким образом уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе аль-Кисвы.
"Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели", — отметил он.
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РИА Новости , Оружие , Армия , В мире , Дамаск , Сирия
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