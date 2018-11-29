Сирия сбила израильский военный самолет

Сирийская система ПВО сбила в четверг в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, прежде чем они достигли целей, заявил РИА Новости источник в органах безопасности САР.

Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны, не уточнив, что это были за цели.

"Наша ПВО сбила израильский самолет и четыре ракеты до того, как они достигли целей", — заявил источник.

Он отметил, что таким образом уничтожены все ракеты, направленные на цели в районе аль-Кисвы.