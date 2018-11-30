Огонь в ночи: очевидцы публикуют видео отражения ракетного удара под Дамаском

В Интернете появилось видео отражения сирийскими системами ПВО ракетной атаки под Дамаском . Очевидец выложил на своей страничке в Twitter видеозапись, на которой запечатлен момент перехвата ракеты в небе над Дамаском.

Ранее сообщалось, что, по данным сирийских СМИ, над южным сирийским районом аль-Кисва были сбиты четыре ракеты и израильский самолет. Израильские ВВС опровергли эту информацию, передает РИА Новости

В течение двух лет Израиль около 200 раз бомбардировал иранские объекты на территории Сирии. Он заявляет, что будут продолжать налеты несмотря на то, что Сирия усилила свои ПВО российскими ЗРК С-300. Поставка этих зенитных комплексов — ответ на гибель самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, за которую, по мнению Москвы, ответственны израильские военные.