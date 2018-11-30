Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Огонь в ночи: очевидцы публикуют видео отражения ракетного удара под Дамаском 

Вести.Ru + ещё 39 55 минут назад
В Интернете появилось видео отражения сирийскими системами ПВО ракетной атаки под Дамаском. Очевидец выложил на своей страничке в Twitter видеозапись, на которой запечатлен момент перехвата ракеты в небе над Дамаском.
Ранее сообщалось, что, по данным сирийских СМИ, над южным сирийским районом аль-Кисва были сбиты четыре ракеты и израильский самолет. Израильские ВВС опровергли эту информацию, передает РИА Новости.
В течение двух лет Израиль около 200 раз бомбардировал иранские объекты на территории Сирии. Он заявляет, что будут продолжать налеты несмотря на то, что Сирия усилила свои ПВО российскими ЗРК С-300. Поставка этих зенитных комплексов — ответ на гибель самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, за которую, по мнению Москвы, ответственны израильские военные.
Вести.Ru: последние новости
Эксперты США составили список "самых смертоносных" военных кораблей России Военные вертолеты над Кремлем: ФСО уточнила, что это было Украинские военные вывезли из Донбасса и продали 140 тонн взрывчатки
РИА Новости , Оружие , Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль назвал последствия решения Трампа678
США захотели показать силу в Керченском проливе15
Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб53
Новый президент Грузии отказалась «дружить» с Россией2083
Американские СМИ «разоблачили» Порошенко27
Видео
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение