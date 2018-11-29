Названа стоимость ремонта ледокола «Виктор Черномырдин»

ОСК оценивает стоимость ремонта ледокола " Виктор Черномырдин " после пожара в 150 миллионов рублей и рассчитывает получить их путем страхового возмещения, сообщил на встрече с журналистами глава ОСК Алексей Рахманов

Пожар произошел 27 ноября. Было обнаружено возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В результате пожара один человек получил ожог рук и частей тела, в связи с чем госпитализирован в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

"Имел место объемный взрыв, после чего началось горение, которое продолжалось около двух часов. Детальные причины взрыва устанавливаются соответствующей комиссией", — отметил глава ОСК.

"Сухой остаток — устройство для фильтрации сточных вод, шкафы управления котлами, восемь километров кабеля и ещё некоторые вещи, которые до конца не отдефектовали. Суммарная стоимость ущерба около 150 миллионов (рублей — ред.). Это предельная… Сейчас разберемся, возьмем все акты, есть работа следственного комитета. Когда подведем все итоги, будет понятно, кому будет предъявляться (возмещение ущерба — ред.)", — сообщил Рахманов.

"Пароход был застрахован, страховка до 25 декабря у него действующая. Поэтому, конечно, будем просить страхового возмещения. Я думаю, что на сумму, собственно, ремонта. Больше 150 миллионов рублей просить не будем. Возможно меньше, но не больше, то есть это некий предел, который определили исходя из того, что потребует замены", — добавил он.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.