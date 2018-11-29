National Interest назвал «самые смертоносные» российские боевые корабли

Как отмечает издание, сегодня Россия активно совершенствуют свой флот. Для этого Москва использует экономически эффективные, ориентированные на экспорт новшества и модернизирует уже существующие технологии. Благодаря этому в составе ВМФ находятся "первоклассные суда", представляющие серьезную угрозу для потенциального противника.

Одним из самых опасных российских кораблей журнал назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота. Крейсер предназначен для уничтожения авианосных групп противника.

"Петр великий" оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".

В список также вошел ракетный крейсер "Москва" — единственный корабль первого ранга в составе Черноморского флота. В арсенале корабля находятся 64 ракеты системы С-300Ф "Форт".

Nationa Interest обратил внимание и на корвет "Сообразительный" Балтийского флота, оборудованный противолодочным комплексом "Пакет-НК". Эта система выполняет функцию гидроакустической станции и способна указывать на цель в автоматическом режиме и определять параметры движения как вражеских торпед, так и кораблей.

Следующим "смертоносным судном" по версии The National Interest стал эскадренный миноносец "Настойчивый" — флагман Балтфлота. В распоряжении этого корабля находятся сверхзвуковые маловысотные крылатые ракеты П-270 "Москит".

Последним в списке издания стал тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" — единственный авианосец в составе ВМФ России.

"Он остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля и дает России гораздо больше способов проецировать свою воздушную мощь по всему миру", — говорится в материале.

На вооружении авианосца состоят 18 тяжелых истребителей-бомбардировщиков Су-33 и истребители четвертого поколения МиГ-29К.