Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

National Interest назвал «самые смертоносные» российские боевые корабли 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Американский журнал The National Interest составил список из пяти "самых смертоносных" российских боевых кораблей.
Как отмечает издание, сегодня Россия активно совершенствуют свой флот. Для этого Москва использует экономически эффективные, ориентированные на экспорт новшества и модернизирует уже существующие технологии. Благодаря этому в составе ВМФ находятся "первоклассные суда", представляющие серьезную угрозу для потенциального противника.
Одним из самых опасных российских кораблей журнал назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота. Крейсер предназначен для уничтожения авианосных групп противника.
"Петр великий" оснащен внушительным набором противокорабельного вооружения: ракетным комплексом "Гранит" и противовоздушным комплексом С-300Ф "Форт".
В список также вошел ракетный крейсер "Москва" — единственный корабль первого ранга в составе Черноморского флота. В арсенале корабля находятся 64 ракеты системы С-300Ф "Форт".
Nationa Interest обратил внимание и на корвет "Сообразительный" Балтийского флота, оборудованный противолодочным комплексом "Пакет-НК". Эта система выполняет функцию гидроакустической станции и способна указывать на цель в автоматическом режиме и определять параметры движения как вражеских торпед, так и кораблей.
Следующим "смертоносным судном" по версии The National Interest стал эскадренный миноносец "Настойчивый" — флагман Балтфлота. В распоряжении этого корабля находятся сверхзвуковые маловысотные крылатые ракеты П-270 "Москит".
Последним в списке издания стал тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" — единственный авианосец в составе ВМФ России.
"Он остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля и дает России гораздо больше способов проецировать свою воздушную мощь по всему миру", — говорится в материале.
На вооружении авианосца состоят 18 тяжелых истребителей-бомбардировщиков Су-33 и истребители четвертого поколения МиГ-29К.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии16
The National Interest , Оружие , Армия , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ1905
Израиль прояснил ситуацию со «сбитым» в Сирии самолетом162
ВВС Швейцарии сопроводили самолет РФ и отдали ему честь86
Стало известно, кто отговорил Трампа от встречи с Путиным490
«Просьба к Украине — быть умной»14
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение