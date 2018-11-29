Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму неподалеку от российско-украинской границы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», — говорится в сообщении Черноморского флота.

В пресс-службе уточнили, что С-400 выдвинулись на установленные позиции, развернули пусковые установки, после чего осуществили топопривязку и ориентирование на местности. Впоследствии дивизион начал отслеживание и обнаружение целей.

Командующей армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов отметил, что теперь Крым полностью защищен от воздействия различных средств воздушного нападения со всех возможных направлений с дальностью до 400 км.

Комплексы способны поражать цели на высоте до 30 км невзирая на их скорость. С-400 могут уничтожать и сопровождать до 300 целей одновременно. Скорость развертывания комплекса в боевое положение составляет пять минут.

Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму в середине сентября. Комплекс разместили в Евпатории. Второй дивизион был размещен в январе текущего года в Севастополе, первый — в Феодосии в январе прошлого года.