Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму неподалеку от российско-украинской границы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма», — говорится в сообщении Черноморского флота.
В пресс-службе уточнили, что С-400 выдвинулись на установленные позиции, развернули пусковые установки, после чего осуществили топопривязку и ориентирование на местности. Впоследствии дивизион начал отслеживание и обнаружение целей.
Командующей армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов отметил, что теперь Крым полностью защищен от воздействия различных средств воздушного нападения со всех возможных направлений с дальностью до 400 км.
Комплексы способны поражать цели на высоте до 30 км невзирая на их скорость. С-400 могут уничтожать и сопровождать до 300 целей одновременно. Скорость развертывания комплекса в боевое положение составляет пять минут.
Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму в середине сентября. Комплекс разместили в Евпатории. Второй дивизион был размещен в январе текущего года в Севастополе, первый — в Феодосии в январе прошлого года.
Rambler News Service: последние новости
В ФСО объяснили полет военных вертолетов над Кремлем Украина попросит закрыть пролив Босфор для российских судов Керченский пролив закрыли для гражданских судов после провокации
Комментарии
ИТАР-ТАСС , Оружие , Армия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова206
Командующий ВМС Украины пообещал вернуть задержанные суда584
На Украине озвучили цель вторжения в Керченский пролив68
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет79
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление409
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение