Vnmedia (Вьетнам): самое популярное оружие России XX века

Vnmedia (Вьетнам) . Ручной пулемет Калашникова (РПК), противотанковый гранатомет РПГ-7 и автомат АК использовались почти во всех вооруженных конфликтах во второй половине XX века. Будет ли российское оружие также популярно в XXI веке? Оружие российского производства считается высоконадежным и простым в изготовлении и в использовании, пишет. Ручной пулемет Калашникова (РПК), противотанковый гранатомет РПГ-7 и автомат АК использовались почти во всех вооруженных конфликтах во второй половине XX века. Будет ли российское оружие также популярно в XXI веке?

Ручной пулемет Калашникова (РПК), противотанковый гранатомет РПГ-7 или же российский автомат АК использовались почти во всех вооруженных конфликтах во второй половине XX века.

Оружие российского производства считается высоконадежным, простым в изготовлении и в использовании, но тем не менее обладающим высокой технологичностью. РПК, РПГ-7 и автоматы АК-47 считались наиболее продаваемым оружием XX века.

РПК

Пулемет РПК представлен в шести различных версиях и до сих пор в России ведутся работы по его модернизации. Последняя улучшенная версия — РПК-16. РПК используется военными более чем в 50 странах. Этот пулемет принял участие в большинстве вооруженных конфликтов второй половины XX века.

Пулемет РПК был разработан генерал-лейтенантом Михаилом Калашниковым в 1950-х годах, став ручным советским пулеметом, заменив РПД (ручной пулемет Дегтярева). Автомат представляет собой базовую модель АК, но ствол удлинен для увеличения скорости пули, усилен вкладыш ствольной коробки, изменена форма приклада для удобства стрельбы, увеличена емкость магазина пулемета.

Для РПК используются патроны калибром 7,62×39 мм и 5,45 × 39 мм, коробчатый магазин на 45 патронов и барабанный магазин на 75 патронов. Радиус действия РПК составляет около 450 метров с меньшей тягой по сравнению с обычными пулеметами, и подходит для боя в городской местности, горных или лесных районах. Военный может использовать РПК как крупнокалиберный пулемет, установив его на станок или прикрепив к боевой машине пехоты.

РПК-16 разрабатывался как потенциальная замена ручному пулемету Калашникова РПК-74 и, как подразумевается, станет стандартным оружием российских военных. РПК-16 сохраняет особенности оригинальной версии РПК, но включает в себя новые функции AK-12, такие как: использование планок Пикатинни, новый складывающийся в обе стороны телескопический приклад, регулируемые накладка и затыльник приклада, дополнительные глушители и многое другое.

ООО «Молот-Оружие» выпускает Вепрь-12 — российский гладкоствольный самозарядный карабин, разработанный на основе конструкции ручного пулемета Калашникова. В соответствии с российским законодательством, версия Вепрь-12 имеет важную особенность: затворная группа и ствольная коробка были переконструированы с учетом использования ружейных патронов, а ударно-спусковой механизм лишен автоспуска.

РПГ-7

Противотанковый гранатомет РПГ-7 (также известный как В-41) наиболее распространенное противотанковое оружие в мире, начиная с 1958 года было выпущено более 9 миллионов единиц. Несмотря на прошедшие 60 лет, РПГ-7 по-прежнему широко используется армиями большинства стран мира, в том числе и российскими военными.

Важной особенностью противотанкового гранатомета РПГ-7 считается низкая отдача, он прост и удобен в использовании. Гранатомет состоит из трех основных частей: ствола с оптическим и механическим прицелами, ударно-спускового механизма с предохранителем, бойкового механизма.

В дополнение к основной задаче т.е. уничтожению танков, бронетехники и укреплений противника, гранатомет может также уничтожить врага при использовании фугасных снарядов или боеприпасов объемного взрыва.

Противотанковые гранатометы РПГ-7 могут также использоваться для поражения вертолетов или осуществления атак ближнего боя, но правда не столь эффективно. Однако с внедрением разнообразных зенитно-ракетных комплексов использование РПГ-7 для стрельбы по головным целям считается «расходом боеприпасов».

Однако сомалийские боевики, в 1993 году использовав противотанковые гранатометы РПГ-7, сбили два вертолета Соединенных Штатов «Блэк Хоук» (позывной «Супер 64») в Могадишо в конфликте, известном как «катастрофа» Пентагона

АК-47

Наиболее широко применяемая в мире винтовка — это АК-47, первый советский автомат калибром 7,62×39 мм, способный работать в любых погодных условиях и во всех климатических регионах. Согласно исследованию Оксфордского университета, около 100 миллионов AK были проданы по всему миру, из которых около 75 миллионов — AK-47.

Михаил Калашников начал работу над созданием АК-47 в 1945 году, а после испытаний АК-47 стал стандартной штурмовой винтовкой советской армии в 1949 году. У первой версии АК-47 был приклад из натурального дерева, в последствии он был заменен на ламинированную фанеру из синтетические смолы.

Спустя более 60 лет многие автоматы серии AK выпускались с магазином под патрон калибром 7,62×39 мм и 5,45×39 мм и помимо этого калибром патрона 5.56×45 мм по стандарту НАТО . По образцу модели 1974 года AK-74, Калашников разработал наиболее легкий и эргономичный автомат в семействе АК — укороченный автомат АКС74У.

В 2011 году концерн «Калашников» (преобразованный «Ижмаш») начал программу разработки новых стандартных штурмовых винтовок АК-12. Генерал Калашников лично участвовал в проекте вплоть до своей смерти в 2013 году.

На первый взгляд AK-12 и AK-15 похожи по внешнему виду на оружие предыдущего поколения AK, но есть улучшения в виде планки Пикатинни для повышения точности и дальности стрельбы. Оружие оснащено такими деталями, как прицел, фонарь, лазерный указатель, рукоятка.