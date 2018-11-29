На Украине назвали «фейковой силой» российские ракетные комплексы «Бал»

Российские комплексы противокорабельной обороны «Бал» в Крыму являются «фейковой силой». С таким заявлением в эфире телеканала «Прямой» выступил заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский

Комментируя видео с появлением на полуострове ракетных установок, военный сказал, что «скорее всего, это снова очередная, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы.

"Москва сейчас привыкла показывать, что в ней что-то есть, парады устраивать… Хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают", — резюмировал он.

Комплекс „Бал“ предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, а также защиты побережья на десантно-опасных направлениях. В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь противокорабельных ракет Х-35/Х-35У с дальностью стрельбы до 120/260 километров соответственно.

25 ноября три украинских боевых корабля были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы и отказ остановиться. Моряки были вынуждены применить оружие, а также пойти на таран. По информации ФСБ, украинские корабли зашли в территориальные воды России, которые были таковыми еще до включения Крыма в состав страны; Киев считает, что инцидент произошел в международных водах. Украина не признает российский статус полуострова и вод вблизи него соответственно, а также считает незаконным строительство Россией моста через Керченский пролив в том числе с точки зрения морского права.