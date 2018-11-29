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С-400 поразили «Бекаса» и «Кабана» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Зенитные ракетные системы С-400 на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) провели учения, в ходе которых поразили ракеты-мишени «Бекас», «Кабан» и «Армавир». Соответствующие кадры публикует «Звезда».
Телеканал отмечает, что всего было перехвачено восемь низколетящих целей.
В октябре стало известно, что дальнобойная зенитная управляемая ракета 40Н6 системы С-400 «Триумф» принята на вооружение российской армии, а таким боеприпасом оснастят формируемые полки и перевооружат существующие. Заявляемая дальность поражения ракеты достигает 380 километров для аэродинамических целей и 15 километров — для баллистических, высота полета — от 10 метров до 35 километров. Средняя скорость — 1190 метров в секунду.
В настоящее время используемые зенитные ракеты комплекса С-400 (9М96, 48Н6, 48Н6ДМ) обеспечивают поражение целей на дальности до 250 километров.
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Оружие , Армия , Видео , Астраханская Область
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