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Минобороны Украины проведет стрельбы по морским целям 

Рамблер 41 минуту назад
Министерство обороны Украины собирается провести учебные стрельбы по морским целям, сообщает РИА «Новости».
МИД Украины направил России ноту протеста
Как рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко, стрельбы будут проводиться из комплекса С-125 2-Д1.
«В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и по обороне с моря», — сказал Тимошенко.
25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатеры проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».
26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения сроком на 30 дней.
Комментарии12
Оружие , Армия , В мире , Украина
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