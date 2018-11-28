Минобороны Украины проведет стрельбы по морским целям

Министерство обороны Украины собирается провести учебные стрельбы по морским целям, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко, стрельбы будут проводиться из комплекса С-125 2-Д1.

«В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и по обороне с моря», — сказал Тимошенко.

25 ноября российские пограничники со стрельбой задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Два из трех кораблей — бронекатеры проекта «Гюрза-М», спущенные на воду в сентябре «с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря».

26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения сроком на 30 дней.