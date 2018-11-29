ВВС Швейцарии сопроводили самолет с Лавровым и отдали ему честь

Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил самолет спецотряда «Россия» с возвращавшейся из Женевы российской делегацией, сообщает РИА «Новости»

После взлета российского самолета с аэродрома в Женеве к нему приблизился истребитель швейцарских ВВС. Истребитель в течение трех минут летел рядом, а перед тем как удалиться, пилот поприветствовал российский самолет, отдав честь.

Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.