Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил самолет спецотряда «Россия» с возвращавшейся из Женевы российской делегацией, сообщает РИА «Новости».
После взлета российского самолета с аэродрома в Женеве к нему приблизился истребитель швейцарских ВВС. Истребитель в течение трех минут летел рядом, а перед тем как удалиться, пилот поприветствовал российский самолет, отдав честь.
Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.
Спецборт вез журналистов и членов делегации, сопровождавших главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Женеву. Однако самого министра на борту не было: он улетел раньше в связи со служебной необходимостью.