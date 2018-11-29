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ВВС Швейцарии сопроводили самолет с Лавровым и отдали ему честь 

Рамблер + ещё 9 49 минут назад
Фото: ТАСС
Истребитель ВВС Швейцарии сопроводил самолет спецотряда «Россия» с возвращавшейся из Женевы российской делегацией, сообщает РИА «Новости».
После взлета российского самолета с аэродрома в Женеве к нему приблизился истребитель швейцарских ВВС. Истребитель в течение трех минут летел рядом, а перед тем как удалиться, пилот поприветствовал российский самолет, отдав честь.
Швейцарские истребители часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения самолетов с высокопоставленными гостями, пояснили журналистам в российской делегации.
Спецборт вез журналистов и членов делегации, сопровождавших главу МИД Сергея Лаврова в поездке в Женеву. Однако самого министра на борту не было: он улетел раньше в связи со служебной необходимостью.
Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Оружие , Армия , Швейцария
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