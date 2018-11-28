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«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн ВКО "Алмаз — Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
"По просьбе заказчика машины были собраны на месяц раньше установленного контрактом срока. Посетившие ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз — Антей") представители белорусской стороны удостоверились в высоком качестве исполнения заказа", — сказали в концерне.
Первый заказ на поставки ЗРК "Тор М2К" от Минобороны Белоруссии поступил в 2010 году, и уже в 2011 году он был выполнен. В минувшем году Ижевск посетила делегация во главе с министром обороны союзной республики генералом-лейтенантом Андреем Равковым.
"Нынешняя партия ЗРК для Белоруссии — пятая по счету. В ее приемке участвовала делегация во главе с заместителем главы Минобороны Белоруссии Сергеем Симоненко. Это очередное свидетельство того, что в военном ведомстве Белоруссии высоко оценивают сотрудничество с концерном ВКО "Алмаз — Антей", — добавили в пресс-службе.
"Тор-М2" — новейшая модификация ЗРК "Тор", поставляется в российские войска с 2016 года. Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации — вдвое увеличенный боекомплект, в составе которого 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от 2 секунд. Таким образом, в составе батареи ЗРК "Тор-М2" может за короткий промежуток времени отразить массированный налет современных средств воздушного нападения.
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Сергей Симоненко , Андрей Равков , Министерство обороны , Алмаз-Антей , ИЭМЗ "Купол" , РИА Новости , Оружие , Армия
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