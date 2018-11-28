«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»

"По просьбе заказчика машины были собраны на месяц раньше установленного контрактом срока. Посетившие ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз — Антей") представители белорусской стороны удостоверились в высоком качестве исполнения заказа", — сказали в концерне.

Первый заказ на поставки ЗРК "Тор М2К" от Минобороны Белоруссии поступил в 2010 году, и уже в 2011 году он был выполнен. В минувшем году Ижевск посетила делегация во главе с министром обороны союзной республики генералом-лейтенантом Андреем Равковым

"Нынешняя партия ЗРК для Белоруссии — пятая по счету. В ее приемке участвовала делегация во главе с заместителем главы Минобороны Белоруссии Сергеем Симоненко. Это очередное свидетельство того, что в военном ведомстве Белоруссии высоко оценивают сотрудничество с концерном ВКО "Алмаз — Антей", — добавили в пресс-службе.

"Тор-М2" — новейшая модификация ЗРК "Тор", поставляется в российские войска с 2016 года. Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации — вдвое увеличенный боекомплект, в составе которого 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от 2 секунд. Таким образом, в составе батареи ЗРК "Тор-М2" может за короткий промежуток времени отразить массированный налет современных средств воздушного нападения.