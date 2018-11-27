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Загадочная снайперская винтовка замечена в Йемене 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На черном рынке в Йемене была выставлена на продажу ранее не встречавшаяся снайперская винтовка.
Отмечается, что в ее конструкции, по всей видимости, применены элементы известного советского пулемета Владимирова КПВ. Однако калибр этого оружия меньше, чем 14,5 мм. Скорее всего, перед нами что-то очень эксклюзивное, выпущенное буквально в единственном экземпляре местными умельцами.
Дело в том, что снайперское оружие очень популярно в этой стране. Его активно применяют стороны, вовлеченные в гражданскую войну. Число различных моделей очень велико, причем имеются как поставленные как из-за рубежа, так и изготовленные непосредственно в стране. Так, недавно в боях были практически одновременно замечены российский "Взломщик" ОСВ-96 и M82 Barrett из США.
Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, ранее сообщалось, что хуситы разработали и начали изготавливать различные высокоточные винтовки. Были представлены образцы с пушечными калибрами в 30 и 23 мм, а также 14,5 и 12,7 мм.
"Был также образец, в основе которого лежит 8-мм М48 из бывшей Югославии, а та, в свою очередь, является копией 7,92-мм Mauser K98k с оптическим прицелом", — отмечает Лямин.
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Комментарии
Юрий Лямин , Оружие , Армия , Йемен
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