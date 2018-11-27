Т-90A возглавил список самых смертоносных танков мира

Среди других эффективных бронемашин в рейтинге фигурируют американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2, израильский Merkava IV и британский Challenger 2.

Американское военное издание National Interest составило рейтинг наиболее смертоносных, по мнению экспертов, современных боевых танков. На первой строчки автор разместил российский Т-90A.

Как отмечается в материале, Т-90 является самым передовым танком в современных Сухопутных войсках России. Он ведет свою историю от Т-54 и собрал лучшее из всех промежуточных моделей линейки.

«Т-90А — вершина среди танков в плане летальности. Хотя основной пулемет калибром 125 миллиметров менее эффективен, чем западные собратья, танк смертелен на больших дистанциях из-за противотанковых ракет «Рефлекс», которые способны пробивать броню толщиной в 700 миллиметров», — говорится в материале.

Среди других эффективных бронемашин автор упомянул американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2, израильский Merkava IV и британский Challenger 2. Именно они во главе с российским Т-90 и представляют, по версии издания, пятерку самых смертоносных танков в мире.