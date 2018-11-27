СМИ сообщили о полете российских Су-24 над кораблем НАТО

Бельгийские военные моряки, несущие дежурство в Балтийском море в рамках присутствия НАТО, были шокированы пролетевшими над ними предположительно двумя российскими Су-24, сообщил телеканал VRT со ссылкой на рассказ взволнованного угрозой "третьей мировой" капитана бельгийского корабля.

По информации телеканала, предполагаемый инцидент с пролетом на низкой высоте двух бомбардировщиков произошел в конце прошлой недели.

"Экипаж корабля ВМС Бельгии, который находится на дежурстве НАТО в Балтике, в шоке наблюдал, как два российских бомбардировщика Су-24 пролетели на низкой высоте над ними", — сообщил телеканал, утверждая, что самолеты совершили такой маневр трижды.

Капитан корабля, входящего в состав противоминной группы НАТО, Питер Рамбоер рассказал о произошедшем эпизоде на встрече с министром обороны Бельгии. По словам военного, он отдал приказ не предпринимать никаких действий. "Я не хотел бы быть человеком, который спровоцировал третью мировую войну из-за ошибки в оценке ситуации", — приводит телеканал слова капитана.

Об инциденте с пролетом самолетов, которые, как утверждает бельгийская сторона, были оснащены ракетами "воздух-земля", над кораблем бельгийских ВМС Godetia сообщил также новый министр обороны страны Сандер Лунес, который встречался с экипажем штабного корабля. Фотоотчет о посещении корабля опубликован в официальном аккаунте главы оборонного ведомства

"Вооруженные российские самолеты совершили пролет на низкой высоте над нашим кораблем Godetia во время учений НАТО", — сообщил министр в своем аккаунте в Twitter, добавив, что "это доказывает необходимость продолжать инвестировать в нашу оборону". Министр также разместил ссылку на публикацию во фламандских СМИ, где обнародована фотография российских Су-24. Однако по ним нельзя с уверенностью сказать, пролетели ли самолеты непосредственно над кораблем или поблизости от него.

Бельгийские ВМС, обнародовавшие в СМИ фотографии предполагаемого пролета Су-24, полагают, что они были оснащены высокоточными авиационными ракетами Х-25.

В апреле 2016 года европейское командование США опубликовало видео и фотокадры в связи с инцидентами в Балтийском море, где российские самолеты и вертолеты якобы приближались к кораблю ВМС США. Американская сторона выразила свою озабоченность случившимся.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков , комментируя заявления США о якобы опасном пролете российского Су-24 рядом с эсминцем, проводившем учения в Балтийском море в международных водах, заявил тогда, что летчики ВКС РФ совершили отворот от корабля США с соблюдением всех мер безопасности. По его словам, маршрут полета российских самолетов проходил через район, где находился эсминец ВМС США USS Donald Cook, примерно в 70 км от российской военно-морской базы.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.