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Российские бомбардировщики пролетели над фрегатом НАТО 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские бомбардировщики Су-24 пролетели над бельгийским фрегатом «Годеция» (Godetia), принимавшим участие в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщает De Standaard со ссылкой на телеканал VRT NWS.
Инцидент произошел 22 ноября. Два российских самолета на низкой высоте три раза пролетели над бельгийским военным кораблем. Отмечается, что Су-24 имели боевое вооружение. «Это было ясным сообщением от русских: смотрите, что мы можем, смотрите на что мы способны», — передает издание слова капитана корабля Питера Рамбоэра. По его словам, он отдал приказ не предпринимать никаких действий против бомбардировщиков. «Я бы не хотел спровоцировать Третью мировую войну неверной командой», — пояснил он.
Как передает ТАСС, российские самолеты пролетели над «Годецией», когда другой бельгийский фрегат «Луиза-Мария», находившийся неподалеку, проводил учения ПВО. Маневры было решено приостановить.
21 ноября рядом с «Годецией» всплыла российская подводная лодка, передает агентство со ссылкой на телеканал VRT. Никаких агрессивных действий она не предпринимала.
24 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал западные страны обращаться к Москве напрямую вместо того, чтобы использовать прессу для обвинений. В качестве примера он привел обвинения Финляндии в том, что Россия нарушила работу системы GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture, которые сперва появились в публикациях зарубежных изданий.
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Сергей Лавров , НАТО , Оружие , Армия , В мире , Войска , Конфликты , Политика , Украина
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