ВВС США, Великобритании и Франции проведут на этой неделе совместные учения Point Blank, впервые в этих маневрах будут задействованы истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщил представитель командования американских ВВС Джон Вуд.
«Это не первый раз, когда мы проводим подобные учения, однако впервые это делаем вместе с французами и с интеграцией истребителя пятого поколения», — цитирует его РИА Новости.
В Великобритании 27 ноября стартуют совместные с США и Францией учения Point Blank.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует вдвое увеличить флот истребителей F-35, закупив ещё 17 самолетов.