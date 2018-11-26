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ВВС США, Британии и Франции проведут учения с применением F-35 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
ВВС США, Великобритании и Франции проведут на этой неделе совместные учения Point Blank, впервые в этих маневрах будут задействованы истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщил представитель командования американских ВВС Джон Вуд.
«Это не первый раз, когда мы проводим подобные учения, однако впервые это делаем вместе с французами и с интеграцией истребителя пятого поколения», — цитирует его РИА Новости.
В Великобритании 27 ноября стартуют совместные с США и Францией учения Point Blank.
Ранее сообщалось, что Великобритания планирует вдвое увеличить флот истребителей F-35, закупив ещё 17 самолетов.
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РИА Новости , Оружие , Армия , Войска , США , Великобритания , Франция
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