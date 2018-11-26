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В Минобороны намерены чаще применять беспилотники на учениях в Черном море 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Черноморский флот (ЧФ) намерен чаще применять беспилотные летательные аппараты в ходе учений в 2019 году, сообщили журналистам в пресс-службе флота.
"В ряде мероприятий боевой подготовки экипажей кораблей с подразделениями морской пехоты (в 2018 году — ред.) впервые были использованы беспилотные летательные аппараты. В 2019 году планируется расширить диапазон применения беспилотных летательных аппаратов в ходе проведения мероприятий боевой подготовки с участием сил флота", — сказали в ЧФ.
Там отметили, что в рамках плановой морской десантной подготовки в нынешнем году было проведено 52 тактико-строевых занятия с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Морские пехотинцы отрабатывали погрузку техники и личного состава на большие десантные корабли в различных погодных условиях, в дневное и ночное время, а также высадку десанта на необорудованное побережье на межвидовом полигоне Опук в Крыму.
"В ходе тренировок беспилотники совершали взлёты как с палубы кораблей, так и с суши, при этом управление БЛА передавалось от берегового пункта на корабельный и от корабельного на береговой", — отметили на флоте.
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Министерство обороны , Оружие , Армия
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