В Минобороны намерены чаще применять беспилотники на учениях в Черном море

Черноморский флот (ЧФ) намерен чаще применять беспилотные летательные аппараты в ходе учений в 2019 году, сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"В ряде мероприятий боевой подготовки экипажей кораблей с подразделениями морской пехоты (в 2018 году — ред.) впервые были использованы беспилотные летательные аппараты. В 2019 году планируется расширить диапазон применения беспилотных летательных аппаратов в ходе проведения мероприятий боевой подготовки с участием сил флота", — сказали в ЧФ.

Там отметили, что в рамках плановой морской десантной подготовки в нынешнем году было проведено 52 тактико-строевых занятия с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Морские пехотинцы отрабатывали погрузку техники и личного состава на большие десантные корабли в различных погодных условиях, в дневное и ночное время, а также высадку десанта на необорудованное побережье на межвидовом полигоне Опук в Крыму.