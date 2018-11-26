Военный эксперт: конкурентов у арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» нет

Первая партия арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" поступила на вооружение, сообщили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об особенностях специальной арктической базы для комплексов.

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

"Специалистами 705-го военного представительства Минобороны России проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии из 12 арктических комплексов ТОР-М2ДТ", — говорится в сообщении.

"Тор-М2ДТ" — арктический вариант комплекса "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал это оружие очень эффективным, не имеющим конкурентов.