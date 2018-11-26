BI: одни из самых могущественных режимов мира из кожи вон лезут ради С-400 Москвы

Одни из самых могущественных режимов мира «из кожи вон лезут», чтобы заполучить российские ЗРК С-400, пишет Business Insider. Столь желаемы эти зенитно-ракетные комплексы России потому, что технически они «намного превосходят» системы противовоздушной обороны США , подчёркивает журналист американского издания.

В последние годы Российской Федерации удалось заключить многочисленные контракты на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет американское издание Business Insider.

Белоруссия и Помимо самой страны-производителя, в настоящее время эти российские боевые системы уже находятся на вооружении таких государств, как Алжир Китай , перечисляет автор статьи.

«Одни из самых могущественных режимов мира из кожи вон лезут, чтобы заполучить эти российские системы противовоздушной обороны», — констатирует журналист Business Insider.

В ближайшие годы поставки С-400 запланированы в Индию, Саудовскую Аравию и Турцию, уточняет автор статьи.

Более того, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил заинтересованность в покупке зенитно-ракетных комплексов С-500, которые пока находятся на стадии разработки, подчёркивает журналист американского издания.

По мнению автора статьи, Российская Федерация «инвестировала туда, куда надо».

«Это российское оружие столь желаемо потому, что технически оно намного превосходит американские системы противовоздушной обороны», — поясняет журналист Business Insider.

Россия, продолжает автор, уже давно начала инвестировать в разработку ракетно-зенитных комплексов, чтобы превзойти Соединённые Штаты в этой области.