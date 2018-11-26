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Черноморский флот получит четыре новых корабля и десантный катер 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Черноморский флот в ближайшее время поступят вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные корабли "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта, а в 2019 году — еще два МРК с "Калибрами". Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.
— В стадии государственных испытаний находятся четыре корабля и один катер, которые в ближайшей перспективе войдут в состав Черноморского флота, — рассказал Рулев.
Он напомнил, что в 2018 году ЧФ уже получил по программе перевооружения новый комплекс средств автоматизации противовоздушной обороны, а вспомогательный флот пополнился новым буксировочным катером БУК-2190.
— В следующем году планируется завершение строительства, проведение испытаний и включение в состав ЧФ двух новых малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", и морского буксира "Сергей Балк", — добавил Рулев.
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Комментарии
Иван Антонов , Алексей Рулев , Оружие , Армия
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