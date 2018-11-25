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Катера ФСБ открыли огонь по украинским кораблям
Катера ФСБ открыли огонь по украинским кораблям

ВМС Украины заявили о преследовании кораблями РФ 

News.ru 54 минуты назад
Украинские судна начали движение на выход из Керченского пролива. При этом их преследуют корабли Вооружённых сил РФ, которые в ультимативной форме требуют остановиться якобы под угрозой применения оружия, сообщают ВМС Украины.
«Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль погранслужбы ФСБ РФ «Дон» с целью попытки абордажа», — говорится в сообщении военно-морских сил в Facebook.
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Там отмечается, что украинская сторона продолжит «выполнять свою задачу, несмотря на угрозы и провокации».
Как писал News.ru, малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск» вошли в территориальные воды РФ. Снимки, на которых они запечатлены, появились в Сети. Также в пресс-службе ВМС Вооружённых сил Украины заявили, что российский корабль протаранил украинский буксир. Несколько российских боевых самолётов были направлены на патрулирование Керченского пролива.
В ходе столкновений также был повреждён пограничный сторожевой катер «Аметист» береговой охраны Федеральной службы безопасности России
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Комментарии16
ФСБ , Оружие , Армия , Видео
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