ВМС Украины заявили о преследовании кораблями РФ

Украинские судна начали движение на выход из Керченского пролива. При этом их преследуют корабли Вооружённых сил РФ , которые в ультимативной форме требуют остановиться якобы под угрозой применения оружия, сообщают ВМС Украины

«Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль погранслужбы ФСБ РФ «Дон» с целью попытки абордажа», — говорится в сообщении военно-морских сил в Facebook.

Там отмечается, что украинская сторона продолжит «выполнять свою задачу, несмотря на угрозы и провокации».

Как писал News.ru, малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также морской буксир «Красноперекопск» вошли в территориальные воды РФ. Снимки, на которых они запечатлены, появились в Сети. Также в пресс-службе ВМС Вооружённых сил Украины заявили, что российский корабль протаранил украинский буксир. Несколько российских боевых самолётов были направлены на патрулирование Керченского пролива.

В ходе столкновений также был повреждён пограничный сторожевой катер «Аметист» береговой охраны Федеральной службы безопасности России