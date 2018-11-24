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Украинские военные вывезли из Донбасса и продали 140 тонн взрывчатки 

Вести.Ru + ещё 3 36 минут назад
Украинские силовики вывозят из зоны военной операции в Донбассе взрывчатку и боеприпасы, чтобы затем продать ее в западных странах, утверждает исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Филипоненко.
Так, по его словам, 18 ноября с территории предприятия "Заря", расположенного в населенном пункте Рубежное Луганской области, на грузовиках 10-й бригады Вооруженных сил Украины было вывезено более 34 тонн тротила. При этом дело было представлено так, что вывозятся химические средства защиты растений.
Данный груз был предназначен польской химической компании "Нитро Хим", которая является ведущим поставщиком тротила в США, страны Европы и Азии и Африки, указал Филипоненко.
Всего, согласно данным представителя Народной милиции ЛНР, с начала ноября было вывезено более 140 тонн взрывчатки "в интересах указанной компании", пишет РИА Новости.
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Михаил Филипоненко , РИА Новости , Оружие , Армия , В мире , Украина
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