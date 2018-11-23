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National Interest: у России могут появиться гиперзвуковые пули 

Газета.ру 1 час назад
Фото: Reuters
В России могут разработать гиперзвуковые патроны, однако они вряд ли вытеснят традиционное снайперское снаряжение, пишет американский журнал The National Interest.
Начальная скорость таких пуль может достигать 2 тыс. метров в секунду.
Журнал отмечает, что снайперы должны учитывать множество факторов для максимальной точности. В их числе скорость ветра, высота, плотность воздуха, говорится в материале. Все это приходится оценивать в довольно узких временных рамках, а их сложность зависит от дистанции и окружающих факторов.
Издание добавляет, что высокая скорость пули позволяет снизить влияние внешних факторов. Помимо этого, при использовании гиперзвуковых патронов цель не успеет уйти с траектории полета пули.
В патронах будет заложено детонирующее химическое вещество, однако его состав не раскрывается. Отмечается, что гиперзвуковые патроны планируется использовать в чрезвычайных условиях и особых ситуациях.
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Комментарии1
The National Interest , Оружие , Армия
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