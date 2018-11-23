National Interest: у России могут появиться гиперзвуковые пули

Начальная скорость таких пуль может достигать 2 тыс. метров в секунду.

Журнал отмечает, что снайперы должны учитывать множество факторов для максимальной точности. В их числе скорость ветра, высота, плотность воздуха, говорится в материале. Все это приходится оценивать в довольно узких временных рамках, а их сложность зависит от дистанции и окружающих факторов.

Издание добавляет, что высокая скорость пули позволяет снизить влияние внешних факторов. Помимо этого, при использовании гиперзвуковых патронов цель не успеет уйти с траектории полета пули.

В патронах будет заложено детонирующее химическое вещество, однако его состав не раскрывается. Отмечается, что гиперзвуковые патроны планируется использовать в чрезвычайных условиях и особых ситуациях.