Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советскую пушку «Гром» и ДШК установили на американский «Хамви» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Например, некоторые бронеавтомобили получили управляемые противотанковые ракетные комплексы российского производства "Корнет". Были замечены машины с установленными на них боевыми модулями от сломавшихся украинских БТР-94. Также в кузовах некоторых "Хамви" монтировались спаренные 23-мм автоматические пушки ЗУ-23-2.
Недавно в Сети появились изображения броневика, на который водрузили самодельную башню с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" от советской БМП-1 и крупнокалиберный 12,7-мм пулемет ДШК. Все выглядит, конечно, очень грубо, но иракские военные, похоже, довольны своей поделкой. Они получили возможность поражать боевиков осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 4400 метров.
Необходимо отметить, что пушки 2А28 достаточно популярны у силовиков этой страны. Они используются не только на боевых машинах пехоты. Их устанавливают на модернизированные БТР-80, а также переделывают в варианты, буксируемые и возимые в кузовах военных автомобилей.
Российская Газета: последние новости
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны
Комментарии
Оружие , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший следователь Москвы сколотила банду303
«Россия не будет умолять»96
Самая красивая студентка России43
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы119
Раскрыто содержание трудовых договоров ЧВК Вагнера51
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение