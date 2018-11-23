Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Разработанная по заказу Минобороны РФ машина предназначена для перевозки личного состава или доставки грузов. Вертолет также может использоваться в поисково-спасательных и санитарных операциях. Для увеличения дальности полета существует вариант с дополнительными топливными баками.
Как сообщает ОТР, в новом вертолете применяются комплектующие только российского производства. В частности, МИ-38Т оснащается новыми высоко-экономичные двигателями и взрывобезопасной топливной системой. Благодаря дополнительным опорам на шасси машина может приземляться на мягкий грунт и снег.
Инновационное бортовое оборудование позволяет в автоматическом режиме выполнять полет, заход на посадку и зависание.
По словам генерального директора объединения "Вертолеты России" Андрея Богинского, серийное производство новой модели обеспечит заказами Казанский вертолетный завод.
— Это выход на новый для нас рынок. Конечно, эта работа очень важна для холдинга: как для конструкторского бюро, так и для завода. Потому что это обеспечит загрузку предприятия и рабочие места, — сказал Богинский.
Как заявил управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров, МИ-38Т имеет существенный отличия от предыдущих винтокрылых машин.
— Фактически на нем нет никаких навесных вещей, как мы обычно привыкли на других вертолетах. У него есть перспектива и задел по скорости. Это самый скоростной вертолет серийный, который выпускается в таком варианте, — сказал глава предприятия.
Начало поставок нового вертолета в подразделения Воздушно-космических сил РФ запланировано уже на будущий год.
Российская Газета: последние новости
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем Советскую пушку "Гром" и ДШК установили на американский "Хамви" Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны
Комментарии
Юрий Пустовгаров , Министерство обороны , Казанский вертолетный завод , Оружие , Армия , Казань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший следователь Москвы сколотила банду303
«Россия не будет умолять»96
Самая красивая студентка России43
Опубликовано видео алиби по делу дознавательницы119
Раскрыто содержание трудовых договоров ЧВК Вагнера51
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение