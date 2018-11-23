Автомат Булкина: почему говорят, что АК-47 был репликой этого оружия

На окончательном этапе конкурсного отбора модели автомата для действующей армии были представлены три совершенно самостоятельных образца автоматического стрелкового оружия — автоматы Калашникова АК-46, Булкина ТКБ-415 и Дементьева КБ-2. До определенного момента они были равноценными.

Калашников рискнул и выиграл

Кандидат технических наук, постоянный автор журнала «Калашников» Руслан Чумак писал, что Михаил Калашников и его помощник Александр Зайцев перед решающими полигонными испытаниями декабря 1947 — января 1948 годов решили кардинально переделать конструкцию АК, что прямо запрещалось по условиям соревнования моделей оружейников. В безотказности «калашникова» было его преимущество, но в плане общей компоновки он был уязвим и по этой причине существовал риск не пройти испытания. Впрочем, автомат могли снять с испытаний и если бы узнали, что он радикально переделан: такие «модернизации» уже были, и они негативно сказались на боевых качествах образцов автоматического оружия.

Руслан Чумак приводит детали этой переделки, которые, вероятно, могли породить гипотезу о «копировании» Калашниковым модели автомата Булкина. Конструктор на самом деле изготовил в своей модели неразъемную ствольную коробку, соединяющуюся с прикладом, которую сверху закрывала съемная крышка. Подобная конструкция уже имелась не только в автомате Булкина, но и в судаевском АС-44. В этих же автоматах затворная рама объединялась с газовым поршнем, эту особенность конструкции также добавил в свою модель Калашников. В итоге, после переделки, автомат Калашникова получил новое название — АК-47.

Чумак считает, что ничего эксклюзивного, разработанного одним только Булкиным, Калашников для доделки своего АК не позаимствовал. Тогда как механизм запирания у ТКБ-415, взятый за образец у пулемета Льюис, оставался гораздо менее функциональным, чем а у АК, и это обстоятельство во многом, если не в главном, решило участь автомата Булкина.

«Заимствование — это неплохо, если на пользу»

Так считал советский инженер-испытатель, автор книги «Отечественные автоматы» Александр Малимон. Малимон принимал участие в испытании конкурсных образцов автоматов в 1947 — 1948 годах и признавался в том, что отдельные узлы АК-47 и ТКБ-415 действительно схожи. Однако инженер подтверждает, что ничего зазорного в этих заимствованиях не видели, если они шли на пользу дела, то есть, улучшали качества нового стрелкового оружия. Более того, по словам А. Малимона, подобная практика поощрялась военным руководством и министерским начальством СССР.

Чем он был лучше ТКБ-415

Серьезные переделки АК испытательная комиссия сразу заметила, но со стрельб автомат Калашникова не сняли, посчитав нововведения удачными. В результате этот образец опередил своих конкурентов по особенностям в эксплуатации, стойкости деталей и работе автоматики. В комплексе все эти характеристики обеспечили ему «зеленый свет» для дальнейших, уже войсковых, испытаний, которые АК-47 также успешно выдержал.