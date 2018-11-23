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Раскрыто преимущество F-35 перед китайским J-20 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com
Сравнение американского (F-35 Lightning II) и китайского (J-20) истребителей пятого поколения некорректно, поскольку первый предполагает использование системного подхода, включающего взаимодействие и обмен данными между различными платформами, а не фокусировку на производительности каждой из них в отдельности, как во втором случае, полагает The National Interest.
Журнал признает, что отдельные компоненты и вооружение J-20 по ряду параметров сопоставимы с возможностями F-35 Lightning II. Речь идет, в частности, о ракетах с фазированной антенной решеткой, а также инфракрасных и электрооптических датчиках, которые, согласно изданию, недостаточно интегрированы в единую систему.
В ноябре четыре J-20 в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 выполнили фигуры высшего пилотажа, в частности, «петлю Нестерова» и «бочку».
В октябре истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки КМП США F-35B Lightning II впервые использовался для наводки ракеты мобильной реактивной системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
В том же месяце Вооруженные силы США впервые испытали функцию Link 16 DAC (Digital Air Control) системы SSDS (Ship Self Defense System), обеспечивающую передачу данных с F-35B Lightning II на универсальный десантный корабль ВМС Wasp.
В мае в The National Interest заявили, что перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 отличает маневренность, тогда как к достоинствам J-20 следует отнести малозаметность.
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The National Interest , Оружие
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