Путин призвал сокращать цикл производства ракет в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу в Анапе призвал к сокращению технологического цикла производства ракет и боеприпасов.

«Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов», — сказал президент.

Глава государства добавил, что также необходимо чётко рассчитать, сколько ракет и боеприпасов нужно для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности России.

Также он заявил о важности организации правильного и безопасного хранения боеприпасов.

Ранее Путин отметил, что темпы перевооружения войск в России на сегодняшний день в целом обеспечиваются.