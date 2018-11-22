Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Путин призвал сокращать цикл производства ракет в России 

RT на русском 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу в Анапе призвал к сокращению технологического цикла производства ракет и боеприпасов.
Об этом информирует РИА Новости.
«Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов», — сказал президент.
Глава государства добавил, что также необходимо чётко рассчитать, сколько ракет и боеприпасов нужно для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности России.
Также он заявил о важности организации правильного и безопасного хранения боеприпасов.
Ранее Путин отметил, что темпы перевооружения войск в России на сегодняшний день в целом обеспечиваются.
RT на русском: последние новости
Defense News: чем быстрее, тем лучше — Словакия отказывается от российской военной техники В Росгвардии рассказали о целях закупки автомобилей с лазерами Эксперт оценил заявление главы МИД Турции по С-400
Владимир Путин , РИА Новости , Оружие , Армия , Войска , Политика , Анапа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов148
Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят267
США испытали новое ядерное оружие210
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан225
Пельш экстренно госпитализирован13
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
00:46
Как толстый енот зарабатывает хозяйке на жизнь
Общество Интернет
00:53
Помощница Пельша опровергла его госпитализацию
Шоу-бизнес
30:28
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан
Украина В мире
01:18
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Криминал Происшествия
00:18
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение