Die Welt объяснила, почему С-400 стали хитом на мировом рынке оружия

ЗРК С-400 — «экспортный хит» России на мировом рынке вооружений. Немецкие эксперты объясняют это серьезным превосходством российского комплекса над американским аналогом по техническим характеристикам. К тому же большое значение в этом случае имеет политический подтекст: комплекс может стать козырем в диалоге с США

Зенитно-ракетные комплексы С-400 стали «экспортным хитом» России на мировом рынке вооружений, отмечает немецкая газета Die Welt

По данным издания, в начале января их приобрел Китай . В следующем году С-400 должны прибыть в Турцию , а в октябре Россия подписала контракт с Индией на поставку ЗРК на сумму более $5 млрд

Эксперты газеты отмечают, что по техническим характеристикам С-400 опережает американские системы. В частности, российский комплекс может поражать различные цели, летящие на высоте до 30 км в радиусе действия 400 км.

К тому же он может оснащаться ракетами разной дальности. Американская система Patriot, в свою очередь, оснащается только ракетами 100-километровой дальности.

В то же время, по утверждению автора статьи, технические характеристики для покупателей второстепенны, поскольку сделки по покупке С-400 в основном носят политический подтекст. ЗРК российского производства становятся для многих стран важным козырем в диалоге с США, помогающим им отстоять свою независимость.

«Уже только один интерес к покупке комплекса — это возможность позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила», — подчеркнули в издании.

С-400 «Триумф» (SA-21 Growler, по классификации НАТО ) — это российская ЗРС большой и средней дальности. Она способна уничтожить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. Система может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и до 60 км — тактические баллистические цели, которые летят со скоростью до 4,8 км/с. В их числе крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, боевые блоки баллистических ракет.

Радиолокационные средства ЗРС обнаруживают воздушные цели на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты 48Н6Е3 способны поражать аэродинамические цели на высотах от 10 до 27 тыс. м, а баллистические цели — от двух до 25 тыс. м.

Ранее журналисты американского телеканала CNBC рассказали о преимуществе российской ЗРС перед американским Patriot. Помимо низкой стоимости российского «Триумфа», он еще и превосходит американский аналог по ряду характеристик.

Стоимость одного российского комплекса С-400, отмечают журналисты, составляет приблизительно $500 млн, в то время как американский комплекс Patriot, который находится на вооружении США с 1980-х, стоит $1 млрд, отмечает ФАН.

Американские журналисты подчеркнули, что список проблем систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) США дополняется дорогостоящим техническим обслуживанием. Телеканал отметил, что вместе с покупкой американской техники иностранные военные де-факто приобретают партнерство с вооруженными силами США, а оно тоже должно быть оплачиваемо. Это приводит к серьезному увеличению итоговой стоимости приобретенного вооружения.

«Когда зарубежные военные покупают американское, то кроме самого заказа они покупают и сотрудничество с военными США, и плюс к этому обслуживание и техническая поддержка составляют большую часть разницы стоимости», — цитирует телеканал эксперта Центра стратегических и международных исследования (CSIS) Эндрю Хантера.

В то же время российская система может противодействовать более широкому кругу целей на большей дистанции, нежели американские аналоги, указывают журналисты. Более того, она может противостоять нескольким целям одновременно.

«По словам одного источника, хотя идеального оружия и не существует, С-400 по своим возможностям затмевает даже THAAD, «жемчужину» противоракетной обороны Америки», — написали в публикации.

В таком контексте неудивительным становится высокий спрос на новейшие российские системы ПВО: интерес к их приобретению проявили как минимум 13 государств.

CNBS напомнил, что потенциальные заказчики российских «Триумфов» рискуют попасть под санкции США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), предусматривающий введение ограничений против российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и против стран, закупающих вооружения в России.

Некоторые страны действительно не хотят связываться с Вашингтоном, но связано это со сложной системой получения разрешений на поставку вооружений, объяснил один из собеседников телеканала сообщил.