Эксперты в США назвали цели разработки новой ядерной доктрины России

Идея разработки новой редакции политики России в области ядерного сдерживания нацелена на предупреждение конфликтов и применения ядерного оружия, и посылает четкий сигнал потенциальным противникам на этот счет, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Совете Федерации в среду предложили Совбезу РФ подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", где определяются условия применения Россией ядерного оружия, а также "принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия".

Недвусмысленное разъяснение

В октябре на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин отметил, что в концепции РФ по использованию ядерного оружия нет превентивного удара, и подобные виды вооружений могут быть использованы только в случае ответного удара. При этом он подчеркнул, что "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен".

"В основе всего этого лежит сдерживание: наличие надежного плана применения ядерного оружия при определенных условиях означает не то, что Россия намерена применять его, а то, что она посылает сигнал противникам и потенциальным противникам о том, что определенные действия с их стороны приведут Россию к применению (ядерного оружия). Цель состоит в том, чтобы эти действия в итоге не были предприняты, а противник был остановлен, и России не пришлось бы реагировать (с помощью ядерного оружия — ред.)", — считает Оликер.

По ее словам, важной частью передачи "сигналов сдерживания" является информирование противников о том, какими будут или могут быть обстоятельства применения ядерного оружия.

"Разъяснение в таком документе, как этот, было бы прямым способом направить эти сигналы и хорошей альтернативой двусмысленности", — полагает эксперт.

В то же время Оликер не берется прогнозировать, что именно будет прописано в новом документе, если он будет подготовлен.

"Можно предположить, что планка может быть немного ниже — будет ли Россия применять ядерное оружие, возможно, в меньшем количестве, в ответ на стратегическое неядерное нападение на определенные жизненно важные интересы? Будет ли Россия угрожать ядерным применением в ответ на применение гиперзвукового оружия как способа сдерживания применения такого оружия?" — задается вопросом эксперт.

Ответ Западу

Научный сотрудник центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Кристин вен Бруусгаард также обращает главное внимание на условия применения ядерного оружия Россией, которые могут быть прописаны в новом документе. Она уверена, что это может иметь большое значение в вопросах сдерживания.

"Я думаю, что приведенное ниже предложение очень интересно с точки зрения уточнения условий, при которых Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия. Отчасти на это могли повлиять уточняющие комментарии президента Путина на Валдае в этом году по поводу применения ядерного оружия, а также стремление более подробно разъяснить представление о том, что Россия будет рассматривать использование ядерного оружия в качестве ответа на крупномасштабные атаки обычным высокоточным или гиперзвуковым оружием", — говорит эксперт.

По ее мнению, нынешние положения в военной доктрине уже "вполне ясны на этот счет", но не исключено, что кто-то заинтересован в дальнейшем уточнении условий.

"Дебаты на Западе и путаница относительно того, что есть российская ядерная стратегия, возможно, также стимулировали дискуссии в Совете (Федерации) по поводу необходимости уточнения стратегии", — считает вен Бруусгаард.

В то же время эксперт обращает внимание, что инициатива находится на ранних этапах обсуждения, а позиция Минобороны и Совбеза РФ пока неизвестна.