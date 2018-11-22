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Супероружие России получило код НАТО 

Lenta.ru 45 минут назад
Российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»), сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда.
«Обновление от источника: российская крылатая ракета я ядерной энергоустановкой "Буревестник" имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — говорится в твите.
В августе американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря «Буревестника», утонувшего в ноябре 2017 года в ходе неудачных испытаний.
В июле Минобороны России показало пуск и полет «Буревестника».
Данное оружие было представлено президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Глава государства отметил, что «низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».
Возможная боевая позиция «Буревестника» строилась с 2014-го по 2016 год на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
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Владимир Путин , Министерство обороны , НАТО , Оружие , Армия , Видео
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