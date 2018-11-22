Супероружие России получило код НАТО

Update from a source: Russia's Burevestnik nuclear-powered cruise missile has a NATO designator — SSC-X-9 SKYFALL. (USIC also calls this missile the KY30.)— Ankit Panda (@nktpnd) 20 ноября 2018 г. Российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»), сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда.

«Обновление от источника: российская крылатая ракета я ядерной энергоустановкой "Буревестник" имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — говорится в твите.

В августе американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря «Буревестника», утонувшего в ноябре 2017 года в ходе неудачных испытаний.

В июле Минобороны России показало пуск и полет «Буревестника».

Данное оружие было представлено президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Глава государства отметил, что «низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».

Возможная боевая позиция «Буревестника» строилась с 2014-го по 2016 год на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.