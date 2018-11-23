Vnmedia (Вьетнам): Россия обездвижила США и Китай новым ЗРК

Vnmedia (Вьетнам) . Россия в обещанные сроки завершит поставку систем противовоздушной обороны С-400 в Индию к весне 2023 года. Совершенная ракетная система не только заставляет Соединенные Штаты топтаться на месте, но и начинает тревожить Китай . Если Россия обладает «непревзойденным» ЗРК, то вполне вероятно, что военная мощь индийских войск значительно возрастет, сообщает

Россия в обещанные сроки завершит поставку систем противовоздушной обороны С-400 в Индию к весне 2023 года. Эта информация только что была раскрыта российским военным дипломатическим источником.

Источник сообщает: «Согласно договору, подписанному в Нью-Дели 5 октября 2018 года Россией и Индией, Россия предоставит Индии пять зенитных ракетных комплексов С-400 стоимостью выше 5 миллионов долларов. Согласно договору, осенью 2020 года Россия доставит в Индию первый комплекс, следующий будет сдан в 2021 году. И только после этого третий, четвертый и пятый комплексы. Последний будет передан весной 2023 года».

«Можно с уверенностью сказать, что Россия собирается передать пять комплексов С-400 в Индию в течение очень короткого времени, всего за два года и шесть месяцев», — добавил источник.

Он также подтвердил, что стоимость сделки составила 5,43 миллиарда долларов.

Сделка была подписана на 19-м российско-индийском саммите в Нью-Дели. Несколько дней назад Кремль заявил, что это был один из главных пунктов визита президента Владимира Путина в Индию. Сделка была согласована лидерами двух стран еще в октябре 2016 года.

Также важно подчеркнуть, что Индия подписала договор с Россией, несмотря на то, что Госдепартамент США предупредил, что Вашингтон может применить санкции согласно закону США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что покупка С-400 Индией может повлиять на планы Вашингтона по передаче новых технологий обороны в Нью-Дели в будущем. Пентагон обеспокоен тем, что сделка С-400 между Россией и Индией окажет негативное влияние на экспорт американских беспилотных летательных аппаратов и ракет воздушной обороны «Пэтриот» (Patriot).

Однако официальные лица Индии утверждают, что укрепление потенциала зенитных средств с помощью комплекса С-400 необходимо, особенно учитывая растущую доступность современного оружия Китаем и Пакистаном.

Владение Индией этой непревзойденной ракетной системой не только заставляет Соединенные Штаты «стоять на месте», но и начать волноваться Китай.

Если Россия обладает «непревзойденной» ракетной системой, обладающей множеством замечательных характеристик, вполне вероятно, что военная мощь индийских военных значительно возрастет.

С-400 — зенитный ракетный комплекс. Цена каждого из современных зенитных комплексов составляет около 500 миллионов долларов. Россия изначально заявила, что не планирует экспортировать С-400. Если сделка С-400 между Россией и Индией будет успешной, Индия станет второй зарубежной страной после своего любимого соседа, Китая, у которой будет в распоряжении С-400. Кроме того, уже появились другие потенциальные клиенты, которые жаждут купить комплекс С-400, например, Беларусь и Казахстан.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Эта современная ракета была разработана российским концерном «Алмаз-Антей» , разрабатывающим и выпускающим вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны. С-400 «Триумф» предназначен для защиты военных и гражданских целей от нападений самолетов, крылатых и баллистических ракет. С-400 «Триумф» считается одной из самых современных зенитных ракетных систем в мире.

С-400 способен разрушать цели на высотах от 5 до 30 километров в пределах 400 километров. С-400 может уничтожить самолеты, беспилотные летательные аппараты, тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, разведывательные самолеты, тактические и стратегические самолеты. Дальность пуска составляет не более 3500 километров, максимальная скорость поражаемых целей — 4,8 километра в секунду. С-400 «Триумф» можно использовать на всех типах местности, в любых погодных условиях, в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления.