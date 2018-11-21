В погоне за звуком. Самые скоростные вертолеты мира

Значительное увеличение скоростных характеристик винтокрылых машин, по словам генерального директора ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского) Кирилла Сыпало, стало возможным благодаря новейшим лопастям, которые снижают негативные аэродинамические эффекты, возникающие у вертолетов классической схемы на больших скоростях. Это может быть применено на уже выпущенных машинах марки "Ми".

"Если раньше мы летали с максимальной скоростью где-то 320–330 км/ч, то здесь уже становится достижимым рубеж 400 км/ч и выше, — сказал он. — Уникальные профили и аэродинамическая компоновка лопастей вертолета уменьшают влияние сверхзвуковых скоростей, возникающих на концах лопастей. Это один из источников обеспечения движения с большей скоростью".

Еще в 2016 году шведское издание Expressen составило рейтинг самых быстрых вертолетов в мире, поставив на первое место европейский Eurocopter X3 с максимальной скоростью полета 472 км/ч. По мнению газеты, скорость — одна из важнейших характеристик в бою и спасательных операциях.

В топ-10 вошли и четыре российские винтокрылые машины, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил. Самым скоростным среди них был признан разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" — при этом он занял третью строчку рейтинга среди всех машин мира. Также в списке самых быстрых — транспортно-боевой Ми-35, ударный Ми-28 "Ночной охотник" и тяжелый многоцелевой транспортник Ми-26.

Однако составленный два года назад рейтинг вскоре может быть сильно изменен благодаря уникальным разработкам российских конструкторов в области создания новых лопастей. Также через четыре года в серию может пойти еще одна молниеносная машина для военных — перспективный боевой вертолет (ПБВ), который сможет развивать скорость уже до 500 км/ч. Его разработка ведется сейчас холдингом "Вертолеты России" , примерно через год должны стартовать опытно-конструкторские работы. Известно, что эта машина создается на базе вертолета Ми-24, и в декабре 2015 года летающая лаборатория совершила первый успешный полет.

Однако работы по созданию скоростных вертолетов нового поколения ведутся в США и некоторых странах Европы. Проектанты намерены довести максимальную скорость своих машин до 400 км/ч и выше. Пока же рейтинг самых быстрых вертолетов, по мнению шведских журналистов, выглядит таким образом.

1. Eurocopter X3. Максимальная скорость — 472 км/ч

Экспериментальный гибридный вертолет (винтокрыл), созданный франко-немецкой компанией Eurocopter. Основной несущий винт состоит из пяти лопастей, на концах крыльев располагаются дополнительные тянущие пропеллеры также с пятью лопастями. Силовая установка состоит из двух двигателей Rolls-Royce Turbomeca RTM322 (мощность каждого — по 2270 л.с.). Машина не производится массово, но работа над ним продолжается. Первый полет состоялся в 2010 году во Франции. 7 июня 2013 года X3 поставил неофициальный рекорд среди вертолетов, развив скорость горизонтального полета до 472 км/ч.

2. AH-64D Apache. Максимальная скорость — 365 км/ч

Основной ударный вертолет армии США с середины 1980-х годов. Впервые применялся в бою в 1989 году во время вторжения США в Панаму. Позже такие вертолеты участвовали в различных операциях на Ближнем Востоке, в Ираке и Афганистане. Особенно хорошо показали себя в ходе войны в Персидском заливе. Существует несколько модификаций вертолета. Имеется навигационное оборудование для полетов ночью и в плохих погодных условиях на высоте менее 30 м. Экипаж — два человека.

3. Ка-52 "Аллигатор". Максимальная скорость — 350 км/ч

Многоцелевой ударный вертолет является модернизацией Ка-50 "Черная акула". Первый полет совершил в 1997 году, серийно производится с 2008 года. Экипаж — два человека. Единственный в мире боевой вертолет, в кабине которого пилоты сидят рядом, а не друг за другом. Машина с соосным расположением несущих трехлопастных винтов, двумя газотурбинными двигателями, прямым крылом, развитым вертикальным и горизонтальным оперением и убирающимся в полете трехопорным шасси. Существует модификация Ка-52К корабельного базирования.

4. NH90. Максимальная скорость — 324 км/ч

Многоцелевой вертолет, разработанный франко-германским консорциумом Eurocopter. Машина в двух модификациях — TTH (Tactical Transport Helicopter для транспортировки тактических войск) и NFH (корабельный NATO Frigate Helicopter). Совершил первый полет в 1995 году. NH90 эксплуатируется в самых тяжелых условиях — днем и ночью, над сушей и над водой. Прекрасно зарекомендовал себя в военно-морских операциях. Экипаж — один-два пилота. Пассажировместимость — до 20 военных.

5. Boeing CH-47 Chinook. Максимальная скорость — 315 км/ч

Американский тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы. Эксплуатируется с начала 1960-х годов. Состоит на вооружении более 20 стран мира. Кроме США производился с 1970 года в Италии и Японии. Применялся во время войны во Вьетнаме, а позже модернизированные версии побывали в Ираке, Афганистане и на Фолклендской войне. В модификации CH-47D достаточно места для 33 солдат и трех членов экипажа, в CH-47F установлены 55 пассажирских сидений.

6. Ми-35М. Максимальная скорость — 310 км/ч

Является усовершенствованной модификацией вертолета Ми-24, предназначенного для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Может перевозить до восьми десантников или четырех раненых на носилках. Экипаж машины — два-три человека. Серийно производится с 2005 года. Помимо России эксплуатантами вертолета являются Венесуэла, Ирак, Бразилия, Нигерия, Мали, Пакистан, Азербайджан и Казахстан.

7. AgustaWestland AW101 Merlin (EH101 до 2007 года). Максимальная скорость — 309 км/ч

Вертолет средней грузоподъемности, используется для военных и гражданских целей. В армиях Великобритании, Дании и Португалии для AW101 используется также наименование Merlin. Экипаж — один-два человека (плюс два оператора — у противолодочных вариантов), пассажировместимость — 30 военных или 16 раненых на носилках. Впервые поднялся в воздух в 1987 году. Спустя десять лет был заключен первый контракт на серийное производство вертолетов для английской армии. Модификации машины производились в четырех странах: Великобритании, Италии, США и Японии.

8. AgustaWestland AW139. Максимальная скорость — 306 км/ч

Англо-итальянский двухмоторный многоцелевой вертолет. Машина существует в военном и гражданском вариантах и применяется в том числе при морских спасательных операциях. Военный вертолет способен перевозить до десяти военнослужащих в полном вооружении или 50 пассажиров. Первый полет состоялся в 2001 году. Собирали AW139 в разных частях мира, в том числе в американской Филадельфии и в России. Сегодня компания действует в Великобритании и Италии.

9. Ми-28Н "Ночной охотник". Максимальная скорость — 324 км/ч

Ударный вертолет впервые поднялся в воздух 14 ноября 1996 года. Серийно производится с 2006 года. Машина обладает хорошей маневренностью и большой ударной мощью. Применялась в Сирии. Сегодня существует новая модификация — Ми-28НМ, которая может применять высокоточное оружие и получила новую систему управления. Также может действовать в "стае" и оперативно взаимодействовать с другими самолетами, вертолетами и дронами над полем боя.

10. Ми-26. Максимальная скорость — 295 км/ч

Является самым крупным в мире серийным транспортным вертолетом. По кодификации НАТО — Halo ("Сияние"). Оснащен двумя моторами, мощность каждого составляет 11 400 л.с. Длина корпуса — 40 м, диаметр винта — 32 м. Ми-26 способен поднять пассажирский самолет. Эту модель вертолета используют с 1977 года. В августе 2018-го совершил первый полет модернизированный Ми-26Т2В, в котором значительно повышена живучесть за счет установки современного бортового комплекса обороны.