Очень редкие английские танки потеряны в боях с террористами

В боях с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ правительственная армия Нигерии потеряла два Vickers Mk.3.

Наряду со знаменитыми бронемашинами, без которых была бы просто немыслима история мирового танкостроения, существуют также крайне неудачные образцы. Разработанный и выпускавшийся в Великобритании танк как раз относится к последним. За все годы эксплуатации он так и не снискал особой славы в войнах и конфликтах, и сейчас о нем вспоминают в основном лишь специалисты.

Разработка Vickers Mk.1 началась в 50-е годы, но даже тогда по своей бронезашите, которая не превышала 80 мм, он уступал как советским, так и американским танкам.

Единственным серьезным коммерческим успехом англичан в продвижении Vickers Mk.1 стала продажа лицензии на его производство Индии, которая переименовала его в Vijayanta и стала выпускать с 1965 года. Всего до конца 80-х гг. было выпущено около 2200 штук.

Индийские военные были недовольны этим приобретением, поэтому параллельно из СССР стали поступать Т-54, а затем и Т-55. В 70-е годы, когда стало ясно, что танк устарел, началась разработка национальной машины Arjun, а затем последовали закупки Т-72.

В настоящее время все Vijayanta списаны, и в Индии их можно увидеть лишь в качестве памятников и музейных экспонатов.

Около 70 Vickers Mk.1 были получены Кувейтом, но большую часть из них уничтожили во время иракского вторжения 1990 года.

Около 80 машин более совершенной модификации Mk.3 были приобретены Кенией. Чуть больше, 88 штук, поступили в армию Нигерии. Они, как и первоначальная версия, были вооружены 105-мм пушкой, двумя пулеметами, в том числе 12,7-мм зенитным. На них устанавливался американский дизельный двигатель мощностью 720 л.с. Максимальная скорость составляла 60 км/ч, запас хода — 490 км, экипаж — 4 человека.

Были попытки продать улучшенные Mk.3 в Малайзию, Таиланд, но они провалились.

В Нигерии, по некоторым данным, на ходу остаются лишь несколько десятков таких боевых машин. Они неоднократно задействовались в столкновениях с террористами, несколько танков потеряно.

По сообщениям, которые появлялись в Сети, нигерийские танкисты отдают предпочтение более мощным и хорошо защищенным Т-72АВ и жалеют, что их закупили слишком мало.