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Су-57 получил уникальное вооружение сверхбольшой дальности 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дальность ракетного вооружения Су-57 российского истребителя превышает уже существующие разработки в два раза.
Дальность вооружения класса «воздух-поверхность» российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит ему уничтожать наземные цели без захода в зону ПВО противника. Об этом в номов выпуске программы «Военная приемка» рассказал Генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
«Наше оружие, в первую очередь, если это оружие воздух-поверхность, противокорабельное, противолокационное, должно обладать, малой заметностью, быть помехоустойчивым, быть высокоточным. И естественно, большое внимание уделяется и дальности полета, которая позволяла бы его использовать вне зоны действия ПВО, как объектовой, так и зональной. Вот эти характеристики они для нас основные и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57», — сказал Обносов.
Разработчик подчеркнул, что дальность вооружения Су-57 удалось повысить в два раза.
«На новых изделиях дальность превышает то, что мы имели, раза в два. Наверное, это не будет большой ошибкой, погрешностью», — сказал Обносов.
Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.
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Борис Обносов , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Оружие , Армия , Войска
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