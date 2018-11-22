Су-57 получил уникальное вооружение сверхбольшой дальности

Дальность ракетного вооружения Су-57 российского истребителя превышает уже существующие разработки в два раза.

Борис Обносов. Дальность вооружения класса «воздух-поверхность» российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит ему уничтожать наземные цели без захода в зону ПВО противника. Об этом в номов выпуске программы «Военная приемка» рассказал Генеральный директор АО « Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

«Наше оружие, в первую очередь, если это оружие воздух-поверхность, противокорабельное, противолокационное, должно обладать, малой заметностью, быть помехоустойчивым, быть высокоточным. И естественно, большое внимание уделяется и дальности полета, которая позволяла бы его использовать вне зоны действия ПВО, как объектовой, так и зональной. Вот эти характеристики они для нас основные и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57», — сказал Обносов.

Разработчик подчеркнул, что дальность вооружения Су-57 удалось повысить в два раза.

«На новых изделиях дальность превышает то, что мы имели, раза в два. Наверное, это не будет большой ошибкой, погрешностью», — сказал Обносов.

Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели.