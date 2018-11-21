Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами

Росгвардия получила первые «Газели» с лазерами

СМИ обратили внимание на то, что Росгвардия закупила автомобили с лазерными и шумовыми установками.

Стоимость контракта составила 65,286 млн рублей, узнало издание "Открытые медиа". На эти деньги гвардейцы приобрели "Газели" серого цвета с раскладной крышей, которые оборудованы системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ).

В документе на сайте госзакупок уточняется, что лазерный излучатель "будет оказывать акустическое давление в 135 дБ на расстоянии 10 метров". Журналисты предположили, что такой луч способен временно ослепить человека.

Что касается шумового оружия, то оно использовалось Росгвардией и раньше. Такое устройство "оказывает останавливающий эффект при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний".

Согласно карточкам на портале госзакупок, "Газели" с лазерным оружием будут переданы Росгвардии до конца ноября.