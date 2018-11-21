Росгвардия вооружилась «Газелями» с лазерами

СМИ обратили внимание на то, что Росгвардия закупила автомобили с лазерными и шумовыми установками.
Стоимость контракта составила 65,286 млн рублей, узнало издание "Открытые медиа". На эти деньги гвардейцы приобрели "Газели" серого цвета с раскладной крышей, которые оборудованы системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ).
В документе на сайте госзакупок уточняется, что лазерный излучатель "будет оказывать акустическое давление в 135 дБ на расстоянии 10 метров". Журналисты предположили, что такой луч способен временно ослепить человека.
Что касается шумового оружия, то оно использовалось Росгвардией и раньше. Такое устройство "оказывает останавливающий эффект при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний".
Согласно карточкам на портале госзакупок, "Газели" с лазерным оружием будут переданы Росгвардии до конца ноября.
Как сообщал "Авторамблер", ранее концерн "Калашников" представил комплекс "Стена", который также можно использовать для разгона демонстрантов. "Стена" построена на базе КамАЗа, кабина которого обшита металлическими листами, а кузов трансформируется в заграждение, длина которого подгоняется по ширине улицы.