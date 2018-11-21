Defense News: чем быстрее, тем лучше — Словакия отказывается от российской военной техники

Словакия приближается к покупке 14 американских истребителей F-16, заявил в интервью Defense News государственный секретарь Министерства обороны страны Роберт Ондрейчак. По словам чиновника, эта сделка поможет Братиславе отказаться от МиГ-29 и таким образом «разорвать важную связь» с военно-промышленным комплексом Москвы

Словакия находится на пути к покупке 14 американских истребителей F-16, чтобы заменить советские МиГ-29 и таким образом «порвать с Россией ». Об этом в интервью Defense News заявил государственный секретарь Министерства обороны страны Роберт Ондрейчак.

На полях Международного форума безопасности в Галифаксе чиновник высказался об отношениях Братиславы с военно-промышленным комплексом Москвы.

«Мы прекращаем их так быстро, как можем», — подчеркнул он.

«Самой важной связью с Россией остаётся МиГ-29, который всё ещё производится русскими. И мы разрезаем её сейчас, приняв решение о F-16», — отметил Ондрейчак.

Для этой же цели, по его словам, Словакия собирается приобрести ещё несколько вертолётов Sikorsky UH-60M Black Hawk. Они должны прийти на смену аппаратам советской разработки Ми-17.

Издание напоминает, что Словакия входила в социалистический блок во время холодной войны. Но в 2004 году страна вступила в Евросоюз НАТО . Словацкие власти понимают, что покупка американской техники укрепляют их стратегическое партнёрство с США. Но, по словам Ондрейчака, в основе этих отношений «вера и либерально-демократические ценности».

«Мы хотим видеть Америку лидером свободного мира, каковым она являлась на протяжении 70 лет. Мы много слушали здесь (в Галифаксе. — ИноТВ) об основанном на ценностях международном порядке, но для нас это очень важно», — признался государственный секретарь.

Он добавил, что в ближайшие месяцы будут подготовлены законодательная база и контракты для покупки американских истребителей. Первые из них планируется поставить в 2022 или 2023 году.

Кроме того, продолжаются переговоры с США о модернизации словацких аэродромов. «Мы считаем эту ситуацию беспроигрышной, потому что они инвестируют в инфраструктуру, которая также будет важной для нас. Конечно, для них (американских военных. — ИноТВ) это тоже хорошо, потому что в случае возможных операций они (аэродромы. — ИноТВ) будут доступны», — заявил Ондрейчак.

ВВС США увеличили инвестиции, которые позволят им размещаться на базах восточноевропейских союзников и действовать вблизи западного фланга России. В программу улучшений уже входят партнёрские базы в Венгрии, Эстонии и других странах, обращает внимание издание.

Ондрейчак также прокомментировал состояние бронетанковых частей Словакии. По его словам, Вооружённые силы страны постараются максимально модернизировать парк Т-72, а не ждать разработки основной боевой машины нового поколения.