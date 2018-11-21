Покупка С-400: Турция назад не сдаст

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с госсекретарем США Майком Помпео подтвердил приобретение российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщает агентство Reuters

«Эта сделка — дело решенное. Я не могу ее отменить», — подчеркнул Чавушоглу, говоря о покупке С-400.

При этом Турция намеревается покупать вооружения у своих союзников, добавил дипломат.

С-400 «Триумф» — созданная в 1990-х годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. В классификации НАТО эта система называется «Ворчуном» (англ. — Growler). Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов.

Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО и американскими ЗРК THAAD.

Тем не менее ЗРС С-400 пользуется популярностью на мировом рынке вооружений. Интерес к комплексу проявляют одни из сильнейших армий мира — к примеру, в начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку С-400. Таким образом, Индия стала уже третьим иностранным покупателем зрк. По словам начальника штаба сухопутных войск Бипин Равата, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китайской Народной Республикой. В КНР «Триумф» назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре прошлого года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре после этого заявил, что зенитные ракетные системы С-400 российского производства не будут «пылиться в арсеналах» — турецкая армия будет использовать их «в случае нужды».

25 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в Турции в октябре 2019 года.

«Мы находимся на этапе отбора персонала для обслуживания зенитно-ракетных комплексов. Эти люди в начале 2019 года будут отправлены в Россию на обучение», — сообщил глава военного ведомства.

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» не только дешевле американских аналогов, но и превосходят их по ряду характеристик. К такому выводу пришли журналисты американского телеканала CNBC.

По данным американских журналистов, стоимость одного российского комплекса С-400 составляет около $500 млн В то время как американский комплекс Patriot, стоящий на вооружении с 1980-х годов, стоит примерно $1 млрд Стоимость более современной американской системы THAAD достигает $3 млрд, передает ФАН.