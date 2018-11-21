Турция назвала покупку С-400 «решенным делом»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находясь в США, заявил, что покупка российских ЗРК С-400 "решенное дело", и сделка не может быть отменена, передает агентство Рейтер.
Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявлял РИА Новости, что американское военное ведомство обсуждает с конгрессом, что можно предложить Турции взамен российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую — за счет предоставленного РФ оборонного кредита. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что установка С-400 начнется в Турции в октябре 2019 года.
Конгресс США в свою очередь ранее заявлял, что намерен приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе.