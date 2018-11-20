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Корабль ВМФ России вошел в Средиземное море
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Десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник большой десантный корабль ВМФ России «Николай Фильченков» прошел Черноморские проливы и вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-порталы.
Согласно сайтам Стамбула, которые публиковали снимки проходящего через Босфор российского корабля, «Николай Фильченков» направляется в сирийский порт Тартус. Там располагается база материально-технического обеспечения российского ВМФ в Средиземном море, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что за этот год корабль идет в Сирию уже восьмой раз. Во время проходов через проливы «Николая Фильченкова» сопровождал катер береговой охраны Турции.
Ранее Россия опробовала новые тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации в Средиземноморье.
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