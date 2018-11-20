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«Адмирал Касатонов» выйдет на испытания в этом году
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Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на испытания в декабре 2018 года 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: РГ
Фрегат "Адмирал Касатонов" — первый серийный корабль проекта 22350 в начале декабря нынешнего года отправится на ходовые испытания. В настоящее время сдаточная команда готовится к выходу в море. Степень готовности фрегата проверяют и представители Минобороны России.
Испытания продлятся три недели, сообщает РИА Новости. За это время на фрегате проверят на соответствие проекту энергетическую установку и электрооборудование, проанализируют работу всех жизненно важных систем: от навигации, связи, спасения до вентиляции. Кроме того, опробуют скорость корабля и его маневренность. В испытания входят и артиллерийские стрельбы.
По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, в 2019 году на предприятии планируют отправить "Адмирала Касатонова" на государственные испытания. Чуть ранее сообщалось, что Военно-морскому флоту фрегат предполагают передать также в будущем году.
Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Длина корабля — 135 метров, ширина — 15. Скорость хода — до 29 узлов, автономность — 30 суток. На вооружении — артиллерийская установка А-192 "Армат" 130-миллиметрового калибра, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".
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