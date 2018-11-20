«Адмирал Касатонов» выйдет на испытания в этом году

Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на испытания в декабре 2018 года

Фрегат "Адмирал Касатонов" — первый серийный корабль проекта 22350 в начале декабря нынешнего года отправится на ходовые испытания. В настоящее время сдаточная команда готовится к выходу в море. Степень готовности фрегата проверяют и представители Минобороны России

Испытания продлятся три недели, сообщает РИА Новости . За это время на фрегате проверят на соответствие проекту энергетическую установку и электрооборудование, проанализируют работу всех жизненно важных систем: от навигации, связи, спасения до вентиляции. Кроме того, опробуют скорость корабля и его маневренность. В испытания входят и артиллерийские стрельбы.

По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, в 2019 году на предприятии планируют отправить "Адмирала Касатонова" на государственные испытания. Чуть ранее сообщалось, что Военно-морскому флоту фрегат предполагают передать также в будущем году.

Фрегаты проекта 22350 имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Длина корабля — 135 метров, ширина — 15. Скорость хода — до 29 узлов, автономность — 30 суток. На вооружении — артиллерийская установка А-192 "Армат" 130-миллиметрового калибра, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".