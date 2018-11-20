Корабли Балтфлота провели торпедную дуэль

Подводная торпедная дуэль прошла в полигонах Балтийского флота в море у побережья Калининградской области

В учениях по атаке и контратаке с двусторонним применением торпедного оружия приняли участие корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Калмыкия", сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона.

Разыгрывая дуэльную ситуацию, "Калмыкия" выстрелила учебной торпедой по надводному кораблю условного противника, в роли которого выступил корвет. Экипаж "Стойкого" идентифицировал угрозу с помощью гидроакустических средств, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса "Пакет".

По данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, а "неприятельская" торпеда с "Калмыкии", угрожающая корвету, была ликвидирована.

Справка "РГ"

Противолодочный комплекс "Пакет" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.

Комплекс автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.