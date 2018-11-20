Ещё
Корабли Балтфлота провели торпедную дуэль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли Балтфлота провели торпедную дуэль 

Российская Газета + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Подводная торпедная дуэль прошла в полигонах Балтийского флота в море у побережья Калининградской области.
В учениях по атаке и контратаке с двусторонним применением торпедного оружия приняли участие корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Калмыкия", сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона.
Разыгрывая дуэльную ситуацию, "Калмыкия" выстрелила учебной торпедой по надводному кораблю условного противника, в роли которого выступил корвет. Экипаж "Стойкого" идентифицировал угрозу с помощью гидроакустических средств, выполнил противоторпедный маневр и выпустил торпеду из стоящего на вооружении корабля комплекса "Пакет".
По данным объективного контроля, стрельба прошла успешно, а "неприятельская" торпеда с "Калмыкии", угрожающая корвету, была ликвидирована.

Справка "РГ"

Противолодочный комплекс "Пакет" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.
Комплекс автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.
Российская Газета: последние новости
Украине предложили списанные американские фрегаты "Североморск" в Аденском заливе защитит индийское судно от пиратов Бронированный ветеран: ВСУ вернули в строй технику Афганской войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды684
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта48
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР104
В Москве произошла массовая драка186
Разин спас Осина от кремации72
Видео
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
01:24
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР
Украина В мире
02:00
В керченском колледже произошло новое ЧП
Происшествия
00:42
На похоронах Осина развязался спор
Шоу-бизнес
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение