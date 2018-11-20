В небе над Сирией: Минобороны показало полет Су-57

Минобороны опубликовало видео полёта Су-57 в небе над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета истребителей пятого поколения Су-57 в небе над Сирией . В социальных сетях ведомства говорится, что на видео запечатлены кадры «боевой работы» истребителей. Отмечается, что в ходе полетов специалисты проверили летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, а также испытали все бортовые системы, включая вооружение, при повышенной температуре.

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов Су-57 в Сирии. Видеозапись появилась на официальном YouTube-канале ведомства.

«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки», — сообщается на странице министерства в Facebook.

В заявлении также уточняется, что в ходе полетов на практике были проверены «летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов». Согласно опубликованной информации, экипажи Су-57 уже выполнили более десяти полетов в Сирии.

Су-57 — это российский истребитель пятого поколения, который создан по технологии «стелс» с широким применением композиционных материалов. Аппарат способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование. Истребитель оснащен мощным бортовым компьютером (так называемым электронным вторым пилотом), разнесенной по корпусу радарной системой и рядом других новшеств, в частности, он несет вооружение внутри фюзеляжа. Су-57 были впервые испытаны в 2010 году. В следующем году ВКС России получат серийную партию из 12 самолетов этого класса.

Российский многоцелевой истребитель был разработан ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки. Кроме того, он способен разрушать систему управления авиацией противника.

Недавно в сети были опубликованы видеозаписи, на которых композитное крыло Су-57 проверялось на прочность. На кадрах видно, как крыло истребителя постепенно подвергается перегрузке. Оно разрушилось, когда перегрузка достигла значения 104% от допустимого уровня.

По словам начальника подразделения ОКБ Александра Шкода, этот результат можно считать отличным для боевого самолета. Допустимым считается значение в пределах 99-104%. Если же конструкция выдерживает более 104%, то она перетяжелена, подчеркнул Шкода. Подобные эксперименты позволяют экспертам найти оптимальный баланс прочности и легкости при проектировке самолета.

Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал, что российский истребитель превосходит американские F-22 Raptor и F-35.

По его словам, F-22 уступает в возможностях уничтожения целей, расположенных на суше, а F-35 имеет худшие характеристики по маневренности и разгонным характеристикам. Более того, он уступает не только Су-57, но и российским истребителям четвертого поколения, отметил Стрелец.

Су-57 более многофункционален, чем американские истребители, и способен эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец , комментируя особенности Су-57, пояснил, что в этот самолет вложены лучшие ресурсы российской авиационно-строительной промышленности, «начиная от качества металла и заканчивая системами управления».

«Сумели даже придумать покрытие для самолета, которое делает его гораздо более незаметным для радаров противника, нежели новейший американский истребитель F-35. Су-57 будет стабильно представлять собой основную боевую машину ВКС, думаю, не меньше полувека. У этой машины великолепное вооружение и очень «зоркие глаза»: пилот Су-57 будет видеть противника в воздухе и на земле намного дальше, а если противник будет атаковать сзади, то сама машина подскажет ему об этой угрозе», — цитирует эксперта РИА «Новости».

По его словам, Су-57 фактически является «подходом к машине будущего, к самолетам шестого поколения», которые будут представлять собой беспилотники, управляемые из командного пункта.