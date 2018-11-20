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Российские С-400 стоят меньше американских аналогов
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Российские С-400 стоят меньше американских аналогов, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 3
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в разы дешевле аналогичных американских систем, но превосходят "бриллиант в короне американской оборонки" — систему THAAD, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.
"Российские С-400, передвижные ракетные системы земля-воздух дальнего радиуса действия, стоят примерно 500 миллионов долларов, в то время как батарея Patriot Pac-2 стоит миллиард долларов, а батарея THAAD выходит примерно в 3 миллиарда долларов", — сообщает телеканал.
Несмотря на то, что С-400, по словам одного из источников канала, не идеальное оружие, но он затмевает даже главную гордость американской военной промышленности в этой сфере — THAAD.
По его данным, уже около 13 стран выразили заинтересованность в приобретении российских ЗРК. Однако российские вооружения выигрывают в стоимости по многом за счет того, что поставляются без серьезной технической поддержки, утверждает CNBC.
"Когда зарубежные военные покупают американское, то кроме самого заказа они покупают и сотрудничество с военными США, и плюс к этому обслуживание и техническая поддержка составляют большую часть разницы стоимости", — приводит телеканал слова эксперта Центра стратегических и международных исследования (CSIS) Эндрю Хантера.
Телеканал напоминает, что потенциальные заказчики российских С-400 рискуют оказаться под санкциями США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он предусматривает введение санкций против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.
По мнению одного из собеседников телеканала, некоторые страны не жалеют связываться с Вашингтоном из-за запутанной системы получения разрешений на поставку вооружений.
"Многие из этих стран не хотят ждать, пока это пройдет все законодательные барьеры США. На экспорт С-400 меньше ограничений, и Кремль стремится облегчить продажу, обходя любые законодательные барьеры", — сказал собеседник CNBC.
В апреле 2018 года обновили политику в области передачи обычных вооружений партнерам и союзникам. Они упростили правила экспорта обычных вооружений, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия, как заявили тогда в Белом доме. В ноябре госдеп опубликовал данные за девять месяцев этого года, сообщив о росте продаж на 13% и отметив, что частично причиной этого стало упрощение процедур.
США являются мировым лидером в области продажи вооружений. В 2017 финансовом году (закончился 30 сентября 2017 года) объем продаж составил 41,93 миллиарда долларов, что на 25% выше показателей предыдущего финансового года. Для сравнения военный экспорт России в 2017 году составил более 15 миллиардов долларов.
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