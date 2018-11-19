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Летчики возмутились нанесением звезд на Су-57
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Летчики возмутились нанесением звезд на борт Су-57 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Автор Telegram-канала, позиционирующий себя как военный летчик и рассказывающий о жизни коллег, возмутился тем, что на корпусе новых Су-57 оказались нарисованы восемь звезд.
Фото Су-57 с бортовым номером 55, возле кабины пилота которого нанесено восемь звезд, опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber.
Автор канала возмущен тем, что на самолете появилось восемь звезд, хотя он явно не мог успеть заслужить эти звезды — ни сбить восемь боевых машин противника, ни совершить 80 боевых вылетов (на самолеты иногда наносят одну звезду за 10 боевых вылетов).
«Или это количество полетов на фотосессии? Или посадок без АИ и ОД? Может быть показов первым лицам? Нарисуйте тогда восемь фотоаппаратов», — пишет автор канала.
В Telegram-канале сочли недопустимым изображение звезд без реальной причины.
Ранее в понедельник Министерство обороны России впервые опубликовало кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии.
Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что Су-57 в реальных боевых действиях в Сирии полностью подтвердил все свои характеристики.
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