Летчики возмутились нанесением звезд на Су-57

Летчики возмутились нанесением звезд на борт Су-57

Автор Telegram-канала, позиционирующий себя как военный летчик и рассказывающий о жизни коллег, возмутился тем, что на корпусе новых Су-57 оказались нарисованы восемь звезд.

Фото Су-57 с бортовым номером 55, возле кабины пилота которого нанесено восемь звезд, опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber.

Автор канала возмущен тем, что на самолете появилось восемь звезд, хотя он явно не мог успеть заслужить эти звезды — ни сбить восемь боевых машин противника, ни совершить 80 боевых вылетов (на самолеты иногда наносят одну звезду за 10 боевых вылетов).

«Или это количество полетов на фотосессии? Или посадок без АИ и ОД? Может быть показов первым лицам? Нарисуйте тогда восемь фотоаппаратов», — пишет автор канала.

В Telegram-канале сочли недопустимым изображение звезд без реальной причины.